"Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат номиналом 5000 рублей на покупку колец

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на покупку колец от галереи "Техномир" на сумму 5000 рублей (18+) на своей странице в Instagram.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность получить заветный подарок. Будет один победитель, который получит главный приз. Имя счастливчика станет известно 5 августа 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и галерею "Техномир", и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем больше у вас шансов на победу.

Хочешь – женись! Любви все с золотом покорно. А в Русской ювелирной сети – огромный выбор обручальных и помолвочных колец!

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.