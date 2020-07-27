Онлайн-обучение от тюменского фестиваля стрит-арта будет доступно для всех жителей России

С 3 по 9 августа все желающие смогут принять участие в бесплатной образовательной программе от тюменского фестиваля уличного искусства "Морфология улиц". Она пройдет в чат-боте ВКонтакте и будет состоять из подкастов, чек-листов, статей, лекций, стримов о стрит-арте, продвижении личного бренда, развитии насмотренности от экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Томска.

Спикерами образовательного блока фестиваля выступят Сабина Чагина (Москва), куратор художников фестиваля "Морфология улиц", основатель объединения Артмоссфера, Иван Ларионов (Томск), руководитель фестиваля Street Vision, Костя Самое (Екатеринбург), руководитель фестиваля Stenograffia, Дмитрий Оскес (Москва), куратор и сооснователь выставочного проекта Faces&Laces, Игорь Поносов (Москва), исследователь уличного искусства, куратор российских фестивалей, автор книг, Алексей Шахов (Екатеринбург), бывший шеф-редактор The Village, руководитель экскурсий по стрит-артам, Александр Янг (Екатеринбург), автор проекта Street Art Hunter, Артем Over (Тюмень), иллюстратор, создатель линейки одежды. В чат-боте участникам будут приходить творческие задания, а также запланированы интерактивы и розыгрыши от партнеров фестиваля.

Организатор "Морфологии улиц" — мультицентр "Контора пароходства" — сообщил о программе первых дней:

3 августа участники узнают, как воплотить идею в жизнь и какова роль кураторства в творческих процессах.

4 августа пройдет онлайн-лекция о выстраивании взаимоотношений между участниками творческих экспериментов.

5 августа - интервью о коллаборациях с брендами. В нем расскажут, как выстраивать диалог и перестать бояться продвигать авторские работы. На протяжении всей образовательной программы также будут освещать темы скетчинга, стритвира, личного бренда, развития российских фестивалей. Кроме того, пройдет стрим-экскурсия из Екатеринбурга по местным стрит-артам.



Регистрация участников проходит на сайте морфологияулиц.рф. Больше информации в

соцсетях ВКонтакте и Instagram.



Фестиваль проходит в Тюмени в третий раз. Первая реализация проекта была в 2017 году, на ней художники из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Кирова нанесли 28 стрит-артов. В 2019 году тюменцы создали 25 стрит-артов. Среди экспертов за два года в Тюмени были Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.