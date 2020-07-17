Сотрудники компании "Золотые луга" получили благодарность от главы Ишимского района

Фото: АО "Золотые луга"

Глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Ломовцев объявил благодарность двум сотрудникам компании "Золотые луга".

Благодарственных писем за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 25 июля Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности удостоились начальник механического цеха Юрий Лавлентович Серебренников и заведующая производством Ирина Григорьевна Дереглазова.

"Столь высокая оценка сотрудников "Золотые лугов" вновь подтверждает, что в нашей компании трудятся настоящие профессионалы, любящие свое дело и работающие на отличный результат. Самая главная благодарность для нас – это одобрение покупателей. Ради них мы постоянно совершенствуемся, модернизируем производство и придумываем что-то новое", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.