В Тюменской области пристава будут судить за подлог и превышение полномочий

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Абатском районе перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель.

Чтобы улучшить показатели работы, от которых зависели премии и надбавки к окладу, пристав в октябре 2019 года составила два подложных акта о наложении ареста на имущество одного из должников, в которых указала ложные данные о дате, времени, стоимости имущества, об участии должника и понятых. После этого женщина самостоятельно произвела оценку имущества, снизив его стоимость на 560 тысяч рублей, и реализовала. При этом под арест попало имущество еще одного должника на сумму около 500 тысяч рублей, но было оценено приставом в 22 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вскоре его рассмотрит суд.