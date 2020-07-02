Маркетолог из Тюмени стал обладателем квартиры в суперигре "Время Побед"

Источник фото: "Вслух.ру"

Завершающая суперигра в рамках викторины "Время Побед" прошла на телеканале "Тюменское время" вечером 1 июля. В прямом эфире разыграли последний суперподарок – квартиру. Победителем стал маркетолог Сергей, который правильно ответил на вопрос о Великой Отечественной войне.

К началу последнего этапа игры среди участников викторины уже разыграли три квартиры и семь автомобилей. Оставался последний, одиннадцатый суперприз – еще одна квартира. Ведущий телепередачи Артем Фирсов и финансовый директор Благотворительного фонда развития Тюмени, который организует фестиваль "Время Побед", Лариса Зубцова в прямом эфире вскрыли пломбу у супербокса и вытянули карточку победителя.

Участник викторины ответил на звонок, затем назвал номер на своей половине карточки. Затем ответил на вопрос: "Что сейчас находится в здании, где в годы войны находился штаб формирования 175-й стрелковой дивизии?". Из двух вариантов ответа он выбрал верный – "военкомат".

На известие о выигранной квартире Сергей отреагировал спокойно, сказав: "Я счастлив". Очень обрадовались жена и дочка. Артем Фирсов отметил, что папа выиграл для нее приданое.

В рамках итоговой программы в рамках викторины перед зрителями также выступила тюменская кавер-группа "ArtBand", пишет "Вслух.ру".

Напомним, суперигры проводились каждый вечер с 25 июня по 1 июля. В последний день фестиваля провели сразу три прямых эфира, в ходе которых участники становились обладателями ценных подарков. Любовь Путилова, обладательница новой квартиры, не сразу поверила своему счастью: решила, что это шутка. Учитель английского языка Надежда Велижанина получила машину. Это оказалось очень кстати, ведь водительское удостоверение у нее уже есть. Всего за неделю тюменцы выиграли четыре квартиры и семь автомобилей.