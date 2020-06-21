Житель Ишимского района освоил новую профессию благодаря программе самозанятости

Многодетный отец из села Гагарино Ишимского района освоил новую профессию и открыл собственное предприятие благодаря программе самозанятости кадрового центра "Работа России" Ишима и Ишимского района. Воспользовавшись господдержкой, он открыл мини-цех по производству и ремонту металлоизделий.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, ишимец организовал на своем предприятии работу по двум направлениям: художественная ковка и сварка. У предпринимателя уже образовалась очередь из заказов не только по изготовлению лавочек, садовых арок, оградок, но и на ремонт каркасов заборов, банных печей, баков и узлов сельскохозяйственной техники.

Путь мужчины к бизнесу начался в конце 2019 года, когда он при содействии кадрового центра прошел обучение в Ишимском многопрофильном техникуме, получив среднее специальное образование по специальности сварщик 4 разряда. Затем была производственная практика в "Гагаринремтехпред", в ходе которой он приобрел навыки полуавтоматической и дуговой сварки в качестве сварщика.

В феврале 2020 года житель Ишимского района обратился в кадровый центр с просьбой помочь открыть собственное дело. Работа по подготовке проекта совпала с периодом введения мер повышенной готовности и проходила в дистанционном порядке. Защита бизнес-плана состоялась тоже онлайн.

Всего в 2020 году свой бизнес при поддержке службы занятости открыли более 80 жителей региона.