Юные тюменцы дарят соседям открытки с символикой России

Фото: РДШ

Школьники со всей Тюменской области стали участниками акции, приуроченной ко Дню России. Ребята своими руками изготавливали открытки с государственной символикой, а затем отправляли анонимно своим соседям.

Пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова поделилась, что одни школьники мастерили открытки и опускали их в почтовые ящики, а другие создавали электронные поздравления и распространяли их по электронной почте и в социальных сетях.

Например, ученики Андрюшинской школы Нижнетавдинского района стали тайными доброжелателями и поздравили своих учителей и соседей с Днём России, отправив анонимные открытки. А ученики школы №68 г. Тюмени даже смонтировали видеоролик.

Фотографии созданных и полученных открыток можно найти в социальных сетях по хэштэгам #Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе.

Отметим, в рамках празднования Дня России тюменские школьники также участвуют и в других акциях: поют гимн, украшают #ОкнаРоссии, читают наизусть стихи в челлендже #Русскиерифмы, создают рисунки и поделки, видеоролики и подборки фотографий о любимых уголках страны, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".