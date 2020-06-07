Тополиный пух в Тюмени полетел раньше срока

Тюменцы обратили внимание, что в этом году тополиный пух заполонил город раньше, чем обычно. Эксперты связывают это с благоприятными погодными условиями.

Как рассказал тюменский биолог, преподаватель кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын, процесс образования пуха у тополей связан с температурой окружающей среды. Над территорией региона долгое время доминировал антициклон, и тополь, как и другие растения, дал реакцию: произошло более быстрое развитие материала для размножения.

"Нашествию" тополиного пуха при этом одни районы Тюмени подвержены больше, чем другие. Все зависит от расположения домов, продуваемости ветрами, а также особенностью зеленых насаждений. Пух производят только женские особи тополей. Однако спиливать в городе могут и "безобидные" деревья.

Экологи напоминают: тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 клёнов, 13 елей. Он удерживает до 50% металлосодержащей пыли, пишет "Вслух.ру".