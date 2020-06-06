В социальных сетях проходят флешмобы и челленджы в честь Дня России

Сразу несколько проектов, посвященных Дню России, поддержал Центр культуры и творчества "Тюмень" в своих социальных сетях. Все желающие могут принять участие в челленджах и флешмобах.

Одним из первых стартовал онлайн-флешмоб #МыРоссия. Участникам предлагают исполнить гимн Росссийской Федерации, записать на видео и опубликовать в социальных сетях с хэштегом #МыРоссия.

Для любителей чтения стихов и отрывков произведений отечественных классиков запустили челлендж #РусскиеРифмы. Нужно записать на видео чтение стиха или отрывка из произведения отечественного классика и опубликовать его в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы.

А завтра, 5 июня, стартует Всероссийская акция "Окна России". Тюменцам предлагают украсить свои окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России или своей малой Родине, либо нарисовать на своем окне контуры сердца, не закрашивая его, а затем сделать наиболее красивое фото через самый удачный ракурс.

Фотографии нужно выложить в своих социальных сетях с рассказом о своем городе, дворе или малой Родине и хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. Официальный хештег Дня России в Тюмени - #ДеньРоссииТюмень.

Более подробно ознакомиться с акциями можно в группе ВКонтакте "Ощегородские официальные мероприятия" https://vk.com/tmnckit, либо на странице в Инстаграм https://www.instagram.com/tmnckit/.