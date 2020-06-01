Тюменцы могут получить упаковку топленого молока бесплатно при заказе продукции "Золотые луга" на дом

Фото: АО "Золотые луга"

Сервис бесплатной доставки молочной продукции "Золотые луга" продолжает радовать тюменцев выгодными акциями и предложениями. Ко Дню защиты детей, который совпадает с Всемирным днем молока, производитель запустил новый промокод, по которому бесплатно можно получить упаковку топленого молока.

1 июня отмечается сразу два замечательных праздника – День защиты детей и Всемирный день молока. И совпадение неслучайно: фраза "Пейте, дети, молоко – будете здоровы!" знакома каждому с юных лет. Именно дети являются главными потребителями молока и молочной продукции с первых дней жизни, ведь данные продукты являются источником кальция, фосфора, магния и других полезных витаминов и микроэлементов.

Продукция компании "Золотые луга" уже давно полюбилась юным тюменцам: на городских праздниках и дегустациях малыши с восторгом пробуют вкусные йогурты, сладкий ацидофилин, фруктовое наринэ и просто свежее и натуральное молоко – без консервантов и добавок.

К началу лета производитель молочной продукции запустил новый промокод, чтобы порадовать юных любителей молока: до 7 июня при заказе через сервис интернет-доставки на сумму от 400 рублей можно получить в подарок молоко топленое 0,45 гр. Для этого при оформлении заказа на сайте нужно ввести простой промокод: МОЛОКО.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.