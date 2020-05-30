Летний проект "Искусство вкусно" проведут в Тюмени

Ежегодный летний проект "Искусство вкусно" стартует в Тюмени с 1 июня. Участником мероприятий может стать любой желающий.

Первым мероприятием станет выставка "Искусство детям", которая поведает о мировой культуре на детском языке и поможет разобраться в основных направлениях искусства. Инсталляция появится на фасаде МТЦ "Космос". Жители и гости Тюмени смогут увидеть баннеры с работами местных иллюстраторов, выполненные в стилях ренессанс, барокко, романтизм, империализм, сюрреализм, поп-арт.

В течение лета планируется также провести аудиопроменад, уличные спектакли, игровые и музыкальные программы для детей и взрослых, читки пьес от молодежных театров и творческие мастер-классы в режиме онлайн. Все мероприятия пройдут в безопасных для здоровья жителей условиях, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, проект "Искусство вкусно" проходит не первый год. Традиционно в рамках него устраивают хореографические мастер-классы Open Dance, проводят открытые читки пьес, уличные спектакли и другие события. В прошлом году мероприятия посетили около 3000 человек.