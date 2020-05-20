Для дошкольников Нового Уренгоя поставят более 8 тысяч упаковок молока "Золотые луга"

Фото: АО "Золотые луга"

Продуктовые наборы получают дошкольники Нового Уренгоя из льготных категорий в рамках программы поддержки семей Ямало-Ненецкого автономного округа в период пандемии коронавирусной инфекции. В два этапа планируется передать через дошкольные учреждения более 4 000 боксов, в состав которых вошла и продукция тюменской компании "Золотые луга".

Поддержку в виде провизии в период самоизоляции получают многодетные и малоимущие, дети-сироты, семьи, в которых оба родителя обучаются на очной форме, где воспитывают ребёнка с инвалидностью. Также наборы достанутся детям одиноких родителей и военнослужащих. Продуктовые боксы привозят в дошкольные учреждения, а уже там организуют выдачу с соблюдением необходимых профилактических мер.

В каждом наборе - 18 наименований продуктов: это рыбные консервы, тушёнка, молоко, крупы, соки и сладости. Перечень составлен согласно нормам СанПиН и утвержден правительством ЯНАО. Населённые пункты округа самостоятельно формируют продовольственные корзины, поэтому они могут незначительно отличаться.

В состав продуктового бокса для юных новоурегойцев входит молоко длительного срока хранения 3,2% торговой марки "Золотые луга". Продукт изготовлен из натурального молока, без добавления консервантов, искусственных добавок и ГМО. Длительность хранения (9 месяцев) достигается благодаря ультрапастеризации при 130 градусах и герметичной упаковке тетра-пак.

Как сообщили в компании поставщика продуктов питания в дошкольные учреждения Нового Уренгоя ООО "Ямал", всего в детские сады для льготных категорий семей планируется завезти около 4,5 тысяч продуктовых наборов. Поставки проходят в два этапа: первая партия уже дошла до адресатов, вторую выдадут до конца мая.

"Согласно утвержденному списку в продуктовый набор входит 2 литра молока длительного срока хранения. При выборе производителя ориентировались на доступную ценовую политику и известность торговой марки", - отметил заместитель директора ООО "Ямал" Николай Гарбалы.

Отметим, компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале, активно участвует в других социальных проектах. Во время пандемии и непростого периода самоизоляции предприятие поддержало тюменских врачей, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Наборы молочной продукции были доставлены в Областную инфекционную больницу. Также молоко длительного срока хранения и сыры торговой марки "Золотые луга" вошли в продуктовую корзину для медицинских работников от участников проекта "Покупай Тюменское".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.