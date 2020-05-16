Виртуальная галерея будет создана в Тобольске

Онлайн-марафон акварельной живописи "Чувствуй город" стартовал в Тобольске 15 мая. В течение недели участники будут создавать картины по заданиям художника-наставника, в результате чего появится виртуальная галерея творческих работ.

Курс будет проводится в телеграм-канале. Благодаря обучающему видео 15 жителей Тобольска освоят три техники акварельной живописи, а затем напишут собственную картину. Она будет состоять из шести составных частей, выполненных в разных техниках: сухой кистью, в технике английской акварели и лессировке. Начинающие художники получат обратную связь от эксперта.

Все необходимые художественные материалы для участия в марафоне предоставляют организаторы: арт-боксы доставили прямо на дом. Итогом марафона станет виртуальная галерея работ. После снятия режима самоизоляции пройдет реальная выставка в мультицентре "Моя территория" в Тобольске, пишет "Мегатюмень".

"Мы уверены, что опытный наставник поможет участникам раскрыть привычный город по-новому: они рассмотрят самые тонкие черты Тобольска, подметят особенности и смогут передать его характер в своих работах. Когда человек ощущает себя неотъемлемой частью города, то он начинает тонко чувствовать и видеть что-то новое и важное", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Узнать больше о проекте и следить за ходом онлайн-марафона можно в группе проекта "Вектор улиц".