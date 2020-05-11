Тюменкам дали советы по поддержанию красоты ногтей в домашних условиях

В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции в настоящее время закрыты все студии красоты и маникюрные салоны в Тюменской области. Всем девушкам сейчас приходится самостоятельно поддерживать красоту ногтей. О том, как делать это правильно, рассказала эксперт ногтевого сервиса Елена Карева.

По словам Елены, одним из наиболее важных правил является запрет на слишком интенсивную обработку зоны кутикулы и лунулы. Причина в том, что в этом месте ноготь самый тонкий, а любое давление грозит травмой или необратимой деформацией формы ногтя. Также у большинства женщин в зоне кутикулы кожа тонкая, с множеством кровеносных сосудов. Чтобы избежать повреждений, следует заменить режущие инструменты на гели-ремуверы, которые размягчают и удаляют сухую и неопрятную кожу. Для аккуратного обрезания заусенцев необходимо использовать острые маникюрные щипчики, а неподготовленный инструмент нарушит целостность кожи в зоне кутикулы.

Ещё одним важным моментом является выбор пилочки для ногтей. Все пилки различаются по крупности зерна – для домашнего маникюра подойдёт пилка с абразивностью 180/240. При этом подпиливать нужно тоже правильно – от боковых точек роста к свободному краю. Механические деформации в точке роста недопустимы, так как это важная зона ответственна за здоровье и эстетику ногтей.

Эксперт также рассказала, в чём секрет глянца натуральных ногтей. По словам специалиста, секрет таится в применении пилочек-полировщиков и масла. Для того чтобы сгладить поверхность и придать ногтевой пластине здоровый блеск, ноготь смазывают маслом и полируют поступательными движениями. Кроме того, чтобы ногти были эластичными, меньше ломались и имели здоровый вид, необходимо применять масло и крем после мытья рук. Так как ногти имеют пористую структуру, они легко впитывают увлажняющие компоненты, пишет "АиФ – Западная Сибирь".