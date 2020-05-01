В Тюмени раньше срока приступили к дорожно-ремонтным работам

Дорожные работы в Тюменской агломерации начались раньше обычного из-за тёплой весны и снижения транспортной нагрузки.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, всего за строительный сезон 2020 года дорожникам предстоит выполнить ремонт 176 км, увеличив при этом нормативное состояние сети Тюменской агломерации до 81,7%. Все ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводятся быстро, с минимальными помехами и пробками на дорогах.

Работы уже ведутся на региональных автомобильных дорогах "Богандинское-Червишево-Чаплык", "Тюмень-Криводаново", "Кулаково-Каменка", "Подъезд к с. Ембаево", а также на участках автодороги "Обход г. Тюмени" в районе п. Березняки и в районе улицы Барнаульской.

На некоторых участках уже выполнено устройство верхнего слоя покрытия, однако для завершения объекта нужно нанести разметку по всем правилам.

Отметим, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, правительство Тюменской области сейчас готовит план поэтапного снятия ограничительных мер. Успешная работа тюменских дорожных строителей может стать хорошим примером выхода из карантина не в ущерб здоровью людей.



