Среди тюменцев разыгрывают сертификаты на покупку солнцезащитных очков

Фото: галерея "Техномир"

Проект "Афиша Тюмень" совместно с "Техномиром" на странице во "ВКонтакте" разыгрывают сертификаты на покупку солнцезащитных очков (18+).

Любой подписчик "Афиши" и "Техномира" имеет возможность получить крутой приз. В розыгрыше будет трое победителей. Имена счастливчиков, которые получат сертификаты на 1500 рублей, станут известны 4 мая 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и "Техномир", после чего отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше необходимо написать комментарий, состоящий минимум из трех слов. То же самое нужно сделать вместе с репостом на свою страницу.

Коллекция модных и стильных солнцезащитных очков Ray Ban для неё и для него ждёт вас на примерку после окончания карантина у официального представителя бренда в Тюмени - ТК "Техномир". Всего более 30 000 наименований солнцезащитных очков в одном месте.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.