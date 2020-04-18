Тюменские психологи приняли участие в проекте #МыРядом2020

Тюменские психологи выразили готовность оказать психологическую помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации, в рамках федерального добровольческого проекта #МыРядом2020. Получить поддержку специалистов могут пожилые, беременные, а также медицинские работники.

По словам тюменского психолога Ольги Минаковой, проект #МыРядом2020 набирает обороты и объединил уже 170 неравнодушных добровольцев со всей страны. Заявки на помощь разбираются очень быстро, специалисты находятся "в боевой готовности", а в закрытых чатах психологи обсуждают случаи, делятся рекомендациями и поддерживают друг друга.

"Этот проект уникален тем, что поддержка оказывается медработникам, которые в сложившихся условиях находятся, либо близки к состоянию эмоционального выгорания. Одна из особенностей этого состояния - оно не осознается, пока не принимает крайние формы. Сейчас врачам и медсестрам нет до себя дела. А проект дает возможность получить помощь и поддержку, не отрываясь от работы", - отметила Ольга Минакова.

Инициатором проекта #МыРядом2020 выступила Надежда Сафьян из Екатеринбурга. Она написала о своей идее в социальных сетях и получила поддержку коллег, в том числе из других городов. Все специалисты, которые присоединились к волонтерскому движению, имеют опыт психологического консультирования. Помощь они оказывают не только медикам, но и беременным, заболевшим, детям, подросткам, пожилым, тем, кто находится в кризисной ситуации. Консультируют и тех, кто застрял в других странах и не может вернутся домой, пишет ИА "Тюменская линия".

Чтобы получить консультацию психолога, необходимо отставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, кратко указать ситуацию, с которой нужно работать, и указать удобное время. Заявка попадет на конкретную линию помощи и будет подобран подходящий свободный специалист.