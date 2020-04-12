На работу в Викуловскую районную больницу требуются врачи

В Викуловской районной больнице, которая является филиалом Областной больницы №4, свободны вакансии гинеколога, анестезиолога и терапевта. Специалистов готовы не только обеспечить работой, но также предоставят служебное жилье и возможность участвовать в программе господдержки.

Как рассказала заведующая филиалом Оксана Черепанова, врачам предлагают достойную заработную плату, а также выплаты: 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей - фельдшерам.

"Мы активно подбираем кадры, уже приступил к работе новый врач-хирург - теперь их у нас три. С 2019 года работает врач-невропатолог, до этого своего специалиста по этому профилю не было. Также в 2019 году новый фельдшер появился в Березино", - добавила она.

Районная больница постоянно обучает своих специалистов. Например, врач ультразвуковой диагностики Татьяна Мельникова теперь выполняет исследование сосудов головы и шеи. В мае начнет делать узи-диагностику вен нижних конечностей. Когда овладеет навыками в совершенстве, работа будет поставлена на поток. Первичное образование получает Екатерина Трофимова, врач функциональной диагностики. Она будет читать электрокардиограммы, проводить суточный мониторинг давления и работы сердца.