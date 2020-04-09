В Тюменской области временно меняется порядок установления и продления инвалидности

16:49 09 апреля 2020
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В регионе до 1 октября 2020 года медико-социальная экспертиза будет проводиться без личного присутствия заявителя. Такие меры введены в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Новый порядок актуален как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно. 

Если инвалидность устанавливается впервые, поликлиники самостоятельно передадут в бюро МСЭ документы пациентов, и инвалидность будет установлена заочно, без личного присутствия.

Повторно — если срок завершается с 1 марта до 1 октября 2020 года, продление инвалидности и индивидуальной программы реабилитации производится автоматически сроком на 6 месяцев.

Все документы по результатам экспертизы будут направлены заказными почтовыми отправлениями и доставлены каждому на дом.

Теги: инвалиды , карантин
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