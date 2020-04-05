В посёлке Винзили наводят порядок

Большую работу по благоустройству провели в посёлке Винзили Тюменского района. На улицах и во дворах установили 126 новых контейнерных площадок, где разместили 270 современных контейнеров для сбора бытового мусора.

Глава Винзилинского муниципального образования Елена Осипова сообщила, что перед заменой и установкой мусорных баков была проведена ревизия всех имеющихся площадок для сбора ТКО. Специалисты провели рейд и оценили их на предмет соответствия санитарно-гигиеническим правилам и нормам. Стало понятно, что с ростом и развитием посёлка должно увеличиться и количество мусорных баков.

По итогам рейда также изменили и расположение многих точек сбора мусора, чтобы они не мешали жителям и были удобны для возчиков. Яркие пластиковые баки на колесиках предоставил региональный оператор по вывозу ТКО "Тюменское экологическое объединение".

Старые железные баки в ближайшие дни уберут с улиц. Определен подрядчик работ, который будет следить за состоянием площадок, сохранностью контейнеров. Муниципальный контракт подразумевает и обязательную уборку вокруг площадки, в том числе уборку снега, скашивание травы. На ограждении площадки разместят табличку с присвоенным номером и телефоном лица, ответственного за поддержание чистоты, пишет "Мегатюмень".

"Новые объекты для сбора ТКО простимулируют жителей поселка соблюдать чистоту и порядок", - считает глава Винзилинского МО.