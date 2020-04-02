Тюменцам пенсии и пособия доставят на дом

11:28 02 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России делает все, чтобы тюменцы могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. 

"В Тюменской области всего один процент получателей пенсии — клиентов Почты России — до сих пор лично приходит за выплатами в отделения связи. В апреле им идти на почту не придется: почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", — пояснили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Теги: пенсии , Почта России
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