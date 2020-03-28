Тюменцы пообщаются с дизайнером из северной столицы

Онлайн-трансляция лекции от федерального эксперта, дизайнера Ксении Люстиковой состоится 1 апреля в 19:00. Дизайнер из Санкт-Петербурга расскажет, в чём отличие айдентики от брендинга, выявит особенности современной театральной айдентики и поделится советами, как её создать. Кроме того, Ксения рассмотрит тренды в сфере форм, шрифтов, логотопов и цветовой гаммы.

Ксения Люстикова – участница биеннале графического дизайна "Золотая пчела 12" и "Золотая пчела 13", выставки плакатов в Праге, Берлине, Брюсселе, Сент-Луисе, Литве, Индонезии и Черногории. В театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Ижевска и других городов России можно увидеть её афиши.

Организатором трансляции выступает Театральный центр "Космос" – прямой эфир состоится в официальной группе центра в социальной сети "Вконтакте". Трансляция пройдёт в рамках онлайн-проекта "Лучше дома", который реализуют молодёжные команды региона. Этот проект предлагает альтернативы массовым оффлайн-событиям, пишет "Мегатюмень".

На площадке проходит множество разнообразных прямых эфиров, вебинаров и мастер-классов. Информацию о мероприятиях и анонсы можно найти в группе Театрального центра "Космос", а также на сайте "Лучше домаhttps://moi-portal.ru/proekty/luchshe-doma".