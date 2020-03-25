"Афиша Тюмень" разыгрывает бьюти-бокс от сети магазинов корейской косметики KEAUTY

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает бьюти-бокс от сети магазинов корейской косметики на сумму 3 000 рублей (12+) на своей странице в Instagram.
Любой подписчик "Афиши" имеет возможность получить приз от магазина "Keauty". Будет один победитель, который получит главный приз. Имя счастливчика станет известно 2 апреля 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и Keauty, отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станет заветный бьюти-бокс.
Keauty является прямым поставщиком целого ряда популярных косметических брендов. Весь товар сертифицирован. Об актуальных скидках и акциях уточняйте у консультантов или следите за постами и сторис в аккаунте @keauty_tm.
Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.
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