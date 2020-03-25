В продажу поступила новинка от компании "Золотые луга": творог, который удобно брать с собой

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" запустила в продажу творог в "ванночке" - новой удобной упаковке, которая позволяет брать любимый продукт с собой в качестве перекуса. Выбрать можно из привычного ассортимента: натуральный творог обезжиренный, 5% и 9% массовой доли жирности, а также попробовать новинку – творог со сметаной.

Кисломолочный продукт изготовлен только из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов и стабилизаторов вкуса. Новинка идеально подойдет для тех, кто следит за фигурой и предпочитает правильное питание. Достаточно перемешать продукт, добавить мед, джем, фрукты или ягоды - и полезный завтрак или вкусный перекус готов!

Новая упаковка представляет собой контейнер с крышкой. Герметичная форма сохраняет свежесть и полезные свойства творога до 17 суток, а творога обезжиренного со сметаной – до 10 суток. В одной порции – 250 граммов творога, изготовленного из натурального молока по проверенной рецептуре.

На заводе "Ситниковский", который является филиалом крупнейшего в Западной Сибири и на Урале переработчик молока – АО "Золотые луга", действует автоматизированная линия по производству творога. Польское оборудование позволяет обеспечить абсолютно закрытый процесс - творог варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой. Благодаря этому продукт всегда получается однородного качества, имеет постоянные физико-химические и микробиологические показатели.

Новинка уже поступила в продажу и доступна к заказу на сервисе бесплатной доставки свежей и натуральной молочной продукции АО "Золотые луга", а также в магазинах Тюмени, Тюменской области, Омска и северных городов.

Кроме того, попробовать новый творог со сметаной обезжиренный можно бесплатно: для этого необходимо до 5 апреля оформить доставку молочной продукции через интернет-магазин "Золотые луга" на сумму от 650 рублей и ввести промокод ТВОРОГСОСМЕТАНОЙ. Покупатель получит не только баллы на свой счет по программе лояльности, но и подарок – новый продукт.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.