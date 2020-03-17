Доставка продукции на дом выручает тюменцев в период профилактики коронавируса

Фото: АО "Золотые луга"

В Тюмени проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире. Отменены массовые и спортивные мероприятия, тюменские вузы переходят на онлайн-обучение. Населению рекомендуют избегать мест массовых скоплений людей, потому службы доставки продуктов на дом набирают популярность у горожан.

Компания "Золотые луга" предлагает тюменцам воспользоваться удобной услугой по заказу молочной продукции на дом или в офис, чтобы меньше посещать торговые центры и продуктовые магазины, имея при этом запас свежих и натуральных продуктов. В интернет-магазине можно собрать корзину молочных продуктов – молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, кисломолочные напитки. Выбрать можно из широкого ассортимента одного из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи ЗдорОво".

Доставка продуктов на дом бесплатная от 300 рублей, курьеры развозят заказы напрямую с завода в будни с 14:00 до 22:00, а также по субботам с 10:00 до 14:00. При оформлении на сайте или по телефону можно выбрать день и примерное время доставки. Например, если сделать заказ до обеда, то ближайшая доставка возможна уже на следующий день.

Молочная продукция доставляется из села Ситниково в Тюмень в фургоне-холодильнике, затем курьер забирает заказ с холодильного склада и развозит в термосумке. Температурный режим и условия транспортировки находятся под строгим контролем в течение всего периода доставки с момента отгрузки завода до передачи лично в руки.

Стоит отметить, что компания в целом следит за безопасностью производимой продукции на всех этапах. Так, автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ, в том числе мельчайших частиц: бактерий, микробов. Все молоко предварительно проверяется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели, и каждая партия готовой продукции проходит проверку.

Для сотрудников также предусмотрены строгие правила - на входе в цех установлены санитарные пропускники, где контролируется состояние здоровья каждого и в обязательном порядке необходимо вымыть и продезинфицировать руки. Используется спецодежда, включая головной убор. Все курьеры сервиса доставки оснащены медицинскими масками.

Кроме того, в интернет-магазине действительна оплата на сайте или банковской картой курьеру, в том числе бесконтактная оплата. Таким образом, исключается контакт с бумажными купюрами, которые по сообщениям ВОЗ могут быть каналом передачи вирусов.

Компания "Золотые луга" напоминает: не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами. Следите за здоровьем и повышайте иммунитет, в том числе с помощью правильного питания и употребления полезных продуктов. Например, натуральные кисломолочные напитки с короткими сроками хранения и содержанием лактобактерий способствуют укреплению иммунитета. В частности, благотворное влияние продуктов ТМ "Живи здорОво" подтверждено центром гастроэнтерологии.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.