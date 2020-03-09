Цирковая студия Ишима готовит новую программу

Автор фото: Геннадий Крамор

Ишимская цирковая студия "Мечта" готовит новую авторскую программу "Цирк зажигает огни". Премьера запланирована на 2-4 мая.

Как рассказала руководитель цирковой студии "Мечта" Ирина Смердова, участниками премьерной программы станут воспитанники студии - лауреаты международных, всероссийских конкурсов. "Фишкой" представления станут белокрылые питомцы – голуби. При этом дети младшей группы будут одеты тоже как птицы.

"Воздушные снаряды задействуем новые – кольца, полотна. На сцену обязательно выйдут клоун Одуванчик с девочкой Карамелькой. Еще что новое – великаны и лилипуты. Мы приобрели ходули и на них старшие девочки будут выполнять роль великанов", - отметила руководитель студии.

Специально для премьеры для артистов заказали новые костюмы. В постановке задействуют детей разного возраста, всего более 30 человек. Все выступления пройдут на базе цирковой студии.

Кроме того, юные ишимские циркачи активно участвуют в фестивалях, конкурсах и концертах. С февраля начались выступления перед ветеранами Великой Отечественной войны. На международном фестивале "Сто друзей" в Ишиме студия планирует представить три номера. Идет подготовка к проекту "Дети 21 века" в Сочи, пишет ИА "Тюменская линия".