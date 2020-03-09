В Тюменской области поддержат педагогов в рамках программы "Земский учитель"

Тюменская область принимает участие в проекте "Земский учитель". Программа поддержки учителей помогает решить кадровую проблему в образовании в сельской местности, поселках городского типа или городах с населением не более 50 тысяч человек.

Участники программы получат 1 миллион рублей в качестве поддержки. За это необходимо будет отработать в школе не менее пяти лет. Заявки от желающих принять участие в программе принимают до 15 апреля 2020 года, перечень школ Тюменской области уже определен.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в Абатском, Нижней Тавде, селах Южно-Дубровном (Армизонский район), Черном (Вагайский район), Емуртла (Упоровский район), поселке Новоселезнево (Казанский район) и деревне Овсянниковой (Тобольский район) требуются учителя иностранного языка. Учителя математики и физики нужны в Ялуторовске и с. Малышенка Голышмановского городского округа. Вакансии учителей математики свободны в Аромашево, селах Уктуз (Бердюжский район) и Красный Яр (Уватский район). Преподаватель физики нужен в Боровском, химии, биологии и географии в с. Александровка (Сладковский район), пишет "Тюменская область сегодня".