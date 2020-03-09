Ишимскую больницу оснастили новым оборудованием для дезинфекции инструментов

Специальная техника для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования поступила в Областную больницу №4 Ишима. Две моюще-дезинфицирующие машины установили за счет регионального бюджета в отделении эндоскопии, где ежедневно проходят обследование около 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в ноябре 2019 года больница закупила 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания у взрослых и детей. Появилась необходимость и в качественной обработке используемого эндоскопического оборудования.

"Дезинфекция, стерилизация гастроскопов, колоноскопов и других гибких эндоскопов - крайне ответственная операция, ведь от качества их обработки напрямую зависит здоровье и безопасность как пациента, так и медперсонала. Дезинфекция осуществляется при полном погружении эндоскопа в дезинфицирующий раствор. По окончанию процесса машина выдает чек-гарантию качества, в котором указана дата и время обработки аппаратов", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением ишимской больницы Бахтиёржон Юлдашев.

Новое оборудование значительно упростило работу медсестер: раньше им приходилось по полчаса вручную обрабатывать один аппарат, сейчас достаточно погрузить его в машину, при этом контакт с загрязненными приборами минимизирован. Машины самостоятельно проводят очистку моющим средством, продувку каналов, дезинфекцию высокого уровня, отмыв от дезинфицирующего средства, промывку спиртом с последующей сушкой. Одновременно в двух машинах обрабатываются четыре эндоскопа. Кроме того, щадящая обработка приборов позволит заметно продлить срок их службы.