В Тобольске разыскали пропавшую 10-летнюю девочку

В Тобольске полицейские нашли исчезнувшую накануне школьницу. 5 марта в 22.20 мать 10-летней девочки сообщила в полицию, что та не вернулась домой. Женщина выяснила, что девочка была в гостях у своей одноклассницы, но там ее уже не оказалось.

Полицейские обошли места возможного местонахождения школьницы: подъезды домов, дворовые территории, прилегающий гаражный кооператив и лесополосу. Около двух часов ночи они обнаружили пропавшую девочку возле подъезда одного из домов.