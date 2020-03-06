В Тобольске разыскали пропавшую 10-летнюю девочку

В Тобольске полицейские нашли исчезнувшую накануне школьницу. 5 марта в 22.20 мать 10-летней девочки сообщила в полицию, что та не вернулась домой. Женщина выяснила, что девочка была в гостях у своей одноклассницы, но там ее уже не оказалось.
Полицейские обошли места возможного местонахождения школьницы: подъезды домов, дворовые территории, прилегающий гаражный кооператив и лесополосу. Около двух часов ночи они обнаружили пропавшую девочку возле подъезда одного из домов.
"В настоящее время причины произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции. С матерью несовершеннолетней проведена беседа. Здоровью и жизни ученицы ничего не угрожает", — сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".
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