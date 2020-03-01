Власти Тобольска выделили 200 млн рублей на ямочный ремонт дорог

Из бюджета Тобольска выделено 200 млн рублей на фрезерование и ямочный ремонт дорог в 2020 году. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

На коллегии в администрации Тобольска обсудили планируемые работы. Список объектов, где будут проходить ремонты, формировали совместно с депутатским корпусом, учитывая наказы избирателей, анализируя итоги встреч с населением. Так, большой объем работ по тротуарам и проездам будет проведен в 7 и 7а микрорайонах, возле многоквартирных домов микрорайона Защитино, продолжится благоустройство Уватского тракта. Будет отремонтирована подъездная дорога к микрорайону Менделеево, часть улицы Ремезова от кольца ПАТП до проспекта Менделеева. Отремонтированные тротуары и подъезды появятся в районе улиц Северных.

Всего в Тобольске отремонтируют 23 км дорог и более 13 км тротуаров.

"Один из объектов - сложный узел в районе улицы Знаменского в 4 микрорайоне: там у нас постоянно после дождей скапливается вода. Будем ремонтировать в этой части тротуары и сразу сделаем ливневку. В исторической части продолжим заниматься понижением бордюрного камня", - прокомментировал глава Тобольска.

Грунтовые дороги ремонтники продолжат переводить в щебеночные. Это коснется отдаленных территорий Тобольска: Левобережье, 18 микрорайон, Анисимова и Нижний посад, пишет ИА "Тюменская линия".