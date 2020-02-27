ТюмГУ набирает школьников на естественно-образовательную программу "Квинтэссенция"

17:35 27 февраля 2020
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Начался прием заявок на участие в естественно-образовательной программе "Квинтэссенция" Тюменского государственного университета.  По итогам программы школьники получат профильные знания повышенного уровня сложности и научатся решать олимпиадные задачи. 

Слушателями учебно-научной школы могут стать учащиеся 8–10-х классов, которые интересуются географией, экологией, химией и биологией. 

В образовательной программе три курса: 

Дистанционный курс предобучения ( 16 марта - 11 апреля, итоговое испытание 12 апреля). 

Очная образовательная программа "Квинтэссенция-2020" (22 июня – 1 июля на базе детского загородного центра). 

Дистанционный курс постсопровождения (сентябрь – декабрь). 

Обучение для школьников бесплатное. Заявки на участие принимаются в электронной форме до 15 марта. 

Лучшие участники будут награждены дополнительными баллами к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильное направление, а также получат именные приглашения на образовательные мероприятия Регионального центра "Новое поколение". 

Организатором программы выступает Тюменский госуниверситет, при участии которого создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение". С декабря 2017 года он является официальным представительством федерального образовательного центра "Сириус" в нашем регионе. 

Все вопросы можно задать в группе "ВКонтакте" Учебно-научная школа ТюмГУ или по тел.: 8-995-092-66-59, 8-3452-54-20-08 (доб. 17 177).

Теги: ЕГЭ , образование , образовательный курс , одаренные дети , ТюмГУ
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