ТюмГУ набирает школьников на естественно-образовательную программу "Квинтэссенция"

Начался прием заявок на участие в естественно-образовательной программе "Квинтэссенция" Тюменского государственного университета. По итогам программы школьники получат профильные знания повышенного уровня сложности и научатся решать олимпиадные задачи.

Слушателями учебно-научной школы могут стать учащиеся 8–10-х классов, которые интересуются географией, экологией, химией и биологией.

В образовательной программе три курса:

Дистанционный курс предобучения ( 16 марта - 11 апреля, итоговое испытание 12 апреля).

Очная образовательная программа "Квинтэссенция-2020" (22 июня – 1 июля на базе детского загородного центра).

Дистанционный курс постсопровождения (сентябрь – декабрь).

Обучение для школьников бесплатное. Заявки на участие принимаются в электронной форме до 15 марта.

Лучшие участники будут награждены дополнительными баллами к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильное направление, а также получат именные приглашения на образовательные мероприятия Регионального центра "Новое поколение".

Организатором программы выступает Тюменский госуниверситет, при участии которого создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение". С декабря 2017 года он является официальным представительством федерального образовательного центра "Сириус" в нашем регионе.

Все вопросы можно задать в группе "ВКонтакте" Учебно-научная школа ТюмГУ или по тел.: 8-995-092-66-59, 8-3452-54-20-08 (доб. 17 177).