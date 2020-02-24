В рамках нацпроекта в Тюменском районе отремонтируют более 74 км дорог

Более 74 км дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы будут вестись в 59 населенных пунктах.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, один из самых больших дорожно-строительных проектов предстоит реализовать в п. Богандинский, там отремонтируют девять улиц. По восемь улиц отремонтируют в 2020 году в поселках Борки и Боровский, в селах Перевалово и Успенка.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние свыше 200 объектов, а протяженность ремонтных работ составит более 175 км. Заключить контракты на проведение ремонтных работ на дорогах Тюменского района планируется до 1 мая.

