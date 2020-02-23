Конкурс восточных танцев проведут в Тюмени

Межрегиональный конкурс восточных танцев "Жемчужина Востока" проведут 24 февраля в Доме культуры "Торфяник". Впервые в нем примут участие не только участники из Тюмени, но и из других регионов Уральского федерального округа. Ранее конкурс имел статус городского.

Как рассказала организатор конкурса, преподаватель студии "Восток", педагог Лиги профессионалов России Ольга Озерова, заявки поступили от артистов из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени. Участниками станут танцоры в возрасте от 5 до 55 лет, им предстоит выступить в различных номинациях по направлениям танца – классика, фольклор, ориенталь. В составе жюри – преподаватели из разных городов Урала.

"Критерии отбора победителей и призеров состоят из десяти оценок. Восточные танцы оцениваются тщательнее. Учитывается техника, образ танцовщицы, манера, чувство ритма и другое", - подчеркнула Ольга Озерова.

В Тюмени открыто около 10 студий восточного танца. Чаще всего они проводят занятия на основе досуга или фитнеса. Профессиональных студий немного. Тем не менее, в областной столице есть международные чемпионки, пишет ИА "Тюменская линия".