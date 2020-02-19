Владимир Лавришин принял участие в форуме мастеров дирижерского искусства

Фото предоставил Владимир Лавришин

Третий международный форум дирижеров прошел в городе Костанай (Казахстан) с 5 по 7 февраля. На сцене дворца молодежи местные артисты и приглашенные гости исполняли знаменитые композиции П.Чайковского, А. Бородина, С. Рахманинова, а также оригинальные сочинения национальных композиторов под поочередным руководством 13 дирижеров из Казахстана, России и Узбекистана.

Россию на форуме представляли профессор, заслуженный деятель искусств РФ, главный дирижер оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова Владимир Лавришин и заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей Российской академии музыки имени Гнесиных Борис Ворон.

Впечатлениями от международного мероприятия поделился тюменский дирижер Владимир Лавришин. Информацию предоставили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Владимир Иванович, расскажите, как проходил форум, в чем заключалась его особенность?

Международный форум дирижеров в Казахстане проходил 3 дня. В первый день выступил камерный симфонический оркестр, во второй —национальный оркестр казахских народных инструментов, и в последний, третий день — оркестры русских народных инструментов. Концерты прошли на высочайшем уровне на сцене прекрасного, неописуемой красоты Храма искусств.

Форум был посвящен нескольким датам в истории казахской музыкальной культуры: 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева, 25-летию создания Ассамблеи народов Республики Казахстан и 35-летнему юбилею Оркестра русских народных инструментов им. Е.Умурзакова – единственного русского оркестра в Республике Казахстан.

Пару лет назад мне посчастливилось гастролировать в Казахстане с оркестром и выступить с идеей проведения форума дирижеров, обратившись к правительству и департаменту культуры Республики. В сфере культуры проходит много разных конкурсов, а дирижерских симпозиумов практически не бывает. Правительство идею поддержало, и были выделены средства на организацию мероприятия.

Как часто проходит форум и как развивается?

Форумы проходят ежегодно с 2018 года. Я принимал участие в первом и третьем форуме. Это уникальное событие в культурном пространстве мирового уровня. Если на первом международном форуме было представлено семь дирижеров и почетных гостей, то на третьем - уже 13. Они представляли симфонические оркестры, оркестры казахских и русских народных инструментов. Были почетные представители из стран СНГ.

Мне посчастливилось быть почетным гостем на этом грандиозном событии. Кроме того, Россию представлял Заслуженный артист России, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор Ворон Борис Сергеевич. От Узбекистана выступал главный дирижер национального оркестра народных инструментов Фарух Садыков. Была также группа дирижеров из Республики Казахстан: Абзал Мухитдинов – дирижер Государственного театра оперы и балета "Astana Opera", Берик Батырхан - художественный руководитель симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан, Берик Уразалин – дирижер оркестра казахских народных инструментов. В качестве солистов принимали участие заслуженные артисты России: солист государственного большого театра России Павел Черных, солистка Оркестра народных инструментов имени Н. П. Осипова Светлана Шурпикова и руководитель оркестра русских народных инструментов Анатолий Заруба.

И если на первый форум собирались лишь маститые дирижеры, то в 2020 году присутствовало большое количество молодых, перспективных музыкантов. Концерты прошли на высочайшем художественном уровне. Международный форум дирижеров будет проводиться регулярно, теперь это бренд Костанайской филармонии.

Планируется ли в будущем расширять географический диапазон форума и приглашать дирижеров из других стран?

Каждый следующий форум будет отличаться по своей творческой составляющей. Конечно, в 2021 году будем приглашать дирижеров из Европы. Следующий форум планируется провести в форме повышения квалификации молодых перспективных дирижеров. Одним из нововведений станет проведение форума в формате мастер-классов. Молодым участникам предоставим возможность выступить с ведущими оркестрами. Так сказать, дадим дорогу в профессиональное искусство.

Что участие в форуме принесло Тюмени?

Для Тюмени этот форум тоже оказался плодотворным и интересным. Выполняя просьбу Департамента культуры Тюменской области, мы планируем в день города знаменитый проект "Битва оркестров" выдвинуть на новый уровень и провести "Международную Битву оркестров". В ней примут участие оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова, Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова, оркестр казахских народных инструментов и духовой оркестр из Кипра. Большое шоу!

Есть желание организовать с Республикой Казахстан "обменные концерты" между оркестром русских народных инструментов Тюменской филармонии и оркестром народных инструментов Костанайской филармонии. Планируются масштабные события с выставками и мастер-классами, целью которых станет знакомство с культурой соседней республики.

В ходе форума было озвучено желание подписать договор между Департаментом культуры Тюменской области и Костанайской филармонией о совместных культурных проектах. Думаю, это всколыхнет развитие культуры и позволит нашим оркестрах выехать в ближнее зарубежье.

В завершение хочется сказать, что такие масштабные мероприятия и подписание международных договоров отражают главную суть национального проекта "Культура" и поддерживают национальное искусство, а это способствует еще большей углубленной реализации проекта и поддержке национальных культур.