В Ялуторовске пройдёт патриотичная акция "Вальс Победы"

Жителей Ялуторовска приглашают поучаствовать в акции, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стать частью "Вальса Победы" может любой желающий в возрасте от 7 лет. Исполняя вальс, участники выстроятся в слово "Мир", призывая к мирной жизни и выражая сердечную благодарность за победу участникам Великой Отечественной войны.

На фронт за годы войны отправились 7 408 жителей Ялуторовска и Ялуторовского района. Некоторые из них входили в состав знаменитого 1276-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии – участники этого полка сражались под Старой Руссой в декабре 1941-го.

Среди ялуторовчан есть те, кто удостоен звания Героя Советского Союза. Это Николай Иванович Сирин (в честь которого названа одна из улиц города), Пётр Васильевич Марчук, Салават Хакимович Каримов, Тамерлан Каримович Ишмухамедов и Николай Максимович Захарчук.

Не стоит забывать и о тех, кто самоотверженно трудился в тылу, без выходных и отпусков. Как сообщает "Тюменская область сегодня", в военное время благодаря жителям Ялуторовска поддерживалась высокая производительность молокозавода и лесозавода.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 15 апреля подать заявку с пометкой "Вальс Победы" на адрес электронной почты комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска (yal.kultura@mail.ru) или на адрес МАУК "Арт-Вояж" (artvoyag72@mail.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (34535) 3-93-46, 3-20-29, 3-98-18.