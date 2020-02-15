На тюменской набережной пройдёт спецоперация "Лёд"

Фото Госавтоинспекции по Тюменской области

В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, на набережной реки Туры запланировано множество мероприятий. Открытие Спецоперации "Лёд" состоится в 14 часов с участием спортсменов Тюменской региональной федерации альпинизма. Они будут спускаться с моста Влюблённых с факелами болельщиков, а затем передадут эстафету автоинспекторам, спортсменам трековых гонок и дрифтерам. Окончанием эстафеты станет дымовой фейерверк.

Специальное выступление по рукопашному бою подготовят курсанты ТВВИКУ. По информации Госавтоинспекции Тюменской области, на льду Туры пройдут показательные выступления инспекторов ДПС – задержание правонарушителей со стрельбой из полицейского оружия.

Для того, чтобы тюменцы не замёрзли, на время проведения мероприятий развернут четыре полевые кухни, где будут угощать всех пришедших горячим чаем.

Также на набережной с 12 до 17 часов будут организованы мастер-классы от Станции скорой помощи г. Тюмени и Центра медицины катастроф по оказанию первой медицинской помощи. А центр допризывной подготовки "Аванпост" научит тюменцев сборке и разборке оружия.

Кроме того, тюменцы смогут посетить различные выставки боевой техники, оружия и ретро-автомобилей.