Топ мероприятий в Тюмени на 14 - 16 февраля

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.
Танцевально-поэтический спектакль "Адам и Ева. Жизнь после Рая" (6+)
Танцевально-поэтическая композиция "АДАМ и ЕВА. Жизнь после Рая" - это синтез бального танца, драматургии и поэзии.
Исполнители: Арсен Агамалян и Оксана Васильева - двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам в латиноамериканском шоу, хореографы-постановщики первого и второго сезонов шоу "Танцы" на телеканале ТНТ.
Через хореографию бального танца и произведения великих поэтов И. Бродского, В. Высоцкого, Е. Евтушенко, Арсен и Оксана расскажут яркие истории любви: Адама и Евы, Ромео и Джульетты, Кармен и Хосе, мужчин и женщин - от сотворения мира до наших дней, наполненные чувственностью, страстью и красотой!
Когда: 14 февраля в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул.Республики, 34, органный зал)
Стоимость: 500 — 2000 рублей
"Ромео и Джульетта" (12+)
Трагедия "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь.
Когда: 14 февраля в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул.Республики, 129, большой зал)
Стоимость: 300 — 1200 рублей
Концерт "Бахтавар" (18+)
Звезды дагестанской эстрады группа "Бахтавар" приглашают тюменцев на грандиозный концерт
Ведущим незабываемого вечера будет Сергей Браво Специально приглашенная группа ансамбль танцев народов Кавказа "Огни" удивит гостей своими творческими номерами, а несравненный фотограф Алена Дедова запечатлит самые важные моменты
Когда: 14 февраля в 19:00
Где: ресторан Gold City (ул.Республики, 281)
Заказ билетов по телефону: 8-961-200-22-26
Вечерняя экскурсия "Love. Life. Tyumen" ко дню святого Валентина (16+)
Взгляните на жизнь вечернего города с необычного ракурса, побывайте в самых романтичных местах Тюмени. Вы узнаете об удивительных судьбах тюменцев, живших много десятилетий назад и тайнах любви и коварства, связанных с историей города.
ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2).
Предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7 929-266-73-72
Когда: 14 февраля в 19:00
Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2)
Стоимость: 350 рублей – 1 этаж, 450 рублей – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж (обязательно бронирование, количество мест ограничено)
Вечеринка "День святого Валентина: истории любви" (18+)
Тюменцев приглашают отметить день святого Валентина с повышенной концентрацией сердечек и в романтической атмосфере.
Подробности и бронь: https://vk.com/maximilians_tyumen
Когда: 14 февраля в 20:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: вход 300 рублей, депозит при бронировании 500 рублей
Концерт группы "72BAND" (18+)
Музыкальный проект "72BAND" - это качественное исполнение мировых хитов. Главная фишка - в группе поют все: от вокалиста до барабанщика.
Когда: 14 и 15 февраля в 21:00
Где: ресторан "Склад №1" (ул.Республики, 42/3)
Вход на концерт свободный!
Спектакль "Кукольный дом" (16+)
В XIX веке пьеса "Кукольный дом" произвела на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуально будет поговорить о сложностях семейного бытия. В нашем новом спектакле вы увидите историю свободы человеческой личности. Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие, и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности. А Вы свободный человек?
Когда: 14 февраля в 19:00, 15 февраля в 18:00, 16 февраля в 15:00
Где: театр "Ангажемент" (ул.Олимпийская, 8а)
Стоимость: 600 рублей
Автобусная экскурсия "Сквозь пеструю вязь" в с. Ембаево (6+)
На экскурсии вы познакомитесь с историей и культурой сибирских татар, побываете в Ембаевском сельском музее, расположенном в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX в. В фондах музея хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики.
Здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, отражающие историю и культуру татарского народа. Прежде всего, это рукопись "Мэсалэ" нач. XIX в., учебники на арабском языке, метрические книги с. Ембаево нач. XX в., национальная одежда (головные уборы, обувь). Экскурсантов ждет чаепитие с дегустацией национальных блюд.
ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул.Советская, 63).
Предварительная запись по телефону +7(3452)45-35-90, +7 929-266-73-72
Когда: 15 февраля в 10:30
Где: старт экскурсии от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул.Советская, 63)
Стоимость: 650 рублей (обязательно бронирование, количество мест ограничено)
Автобусная экскурсия "По литературным местам Тюмени" ко дню памяти А.С. Пушкина (6+)
Экскурсанты узнают о знаменитых писателях, которые когда-то побывали в нашем городе, о писателях-земляках, о современных литераторах и журналистах, о том, сколько улиц в городе носят "литературные" имена. Также увидят литературную карту города, иллюстрации к произведениям Александра Дюма, Астрид Линдгрен, Конан Дойля, Уильяма Шекспира, Михаил Булгакова на литературном бульваре.
ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2).
Предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7 929-266-73-72
Когда: 15 февраля в 14:00
Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2)
Стоимость: 350 рублей – 1 этаж, 450 рублей – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж (обязательно бронирование, количество мест ограничено)
Мастер-класс в Fitberri "BEAST FLOW" (18+)
Когда пилатес уже освоен, интервальные тренировки надоели, а занятия в зале хочется заменить чем-то необычным, на помощь приходит Beast Flow.
Разбираемся, что это за зверь и почему "краб", "обезьяна" и другие животные помогут прокачать мышцы .
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Будьте готовы удивиться своим возможностям и влюбиться в это направление раз и навсегда.
Тренер нового направления: Екатерина Артемова @trener_artemova
Пробуди своего внутреннего зверя! Запишись по тел.:+7(982) 909 66 66
Когда: 15 февраля в 15:00
Где: фитнес-центр Fitberri (ул.30 лет победы 52а)
Стоимость: вход свободный, необходима запись
Продолжение и подробности можно найти здесь.
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