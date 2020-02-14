Топ мероприятий в Тюмени на 14 - 16 февраля

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Танцевально-поэтический спектакль "Адам и Ева. Жизнь после Рая" (6+)

Танцевально-поэтическая композиция "АДАМ и ЕВА. Жизнь после Рая" - это синтез бального танца, драматургии и поэзии.

Исполнители: Арсен Агамалян и Оксана Васильева - двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам в латиноамериканском шоу, хореографы-постановщики первого и второго сезонов шоу "Танцы" на телеканале ТНТ.

Через хореографию бального танца и произведения великих поэтов И. Бродского, В. Высоцкого, Е. Евтушенко, Арсен и Оксана расскажут яркие истории любви: Адама и Евы, Ромео и Джульетты, Кармен и Хосе, мужчин и женщин - от сотворения мира до наших дней, наполненные чувственностью, страстью и красотой!

Когда: 14 февраля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул.Республики, 34, органный зал)

Стоимость: 500 — 2000 рублей

"Ромео и Джульетта" (12+)

Трагедия "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь.

Когда: 14 февраля в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул.Республики, 129, большой зал)

Стоимость: 300 — 1200 рублей

Концерт "Бахтавар" (18+)

Звезды дагестанской эстрады группа "Бахтавар" приглашают тюменцев на грандиозный концерт

Ведущим незабываемого вечера будет Сергей Браво Специально приглашенная группа ансамбль танцев народов Кавказа "Огни" удивит гостей своими творческими номерами, а несравненный фотограф Алена Дедова запечатлит самые важные моменты

Когда: 14 февраля в 19:00

Где: ресторан Gold City (ул.Республики, 281)

Заказ билетов по телефону: 8-961-200-22-26

Вечерняя экскурсия "Love. Life. Tyumen" ко дню святого Валентина (16+)

Взгляните на жизнь вечернего города с необычного ракурса, побывайте в самых романтичных местах Тюмени. Вы узнаете об удивительных судьбах тюменцев, живших много десятилетий назад и тайнах любви и коварства, связанных с историей города.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2).

Предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7 929-266-73-72

Когда: 14 февраля в 19:00

Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2)

Стоимость: 350 рублей – 1 этаж, 450 рублей – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж (обязательно бронирование, количество мест ограничено)

Вечеринка "День святого Валентина: истории любви" (18+)

Тюменцев приглашают отметить день святого Валентина с повышенной концентрацией сердечек и в романтической атмосфере.

Подробности и бронь: https://vk.com/maximilians_tyumen

Когда: 14 февраля в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: вход 300 рублей, депозит при бронировании 500 рублей

Концерт группы "72BAND" (18+)

Музыкальный проект "72BAND" - это качественное исполнение мировых хитов. Главная фишка - в группе поют все: от вокалиста до барабанщика.

Когда: 14 и 15 февраля в 21:00

Где: ресторан "Склад №1" (ул.Республики, 42/3)

Вход на концерт свободный!

Спектакль "Кукольный дом" (16+)

В XIX веке пьеса "Кукольный дом" произвела на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуально будет поговорить о сложностях семейного бытия. В нашем новом спектакле вы увидите историю свободы человеческой личности. Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие, и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности. А Вы свободный человек?

Когда: 14 февраля в 19:00, 15 февраля в 18:00, 16 февраля в 15:00

Где: театр "Ангажемент" (ул.Олимпийская, 8а)

Стоимость: 600 рублей

Автобусная экскурсия "Сквозь пеструю вязь" в с. Ембаево (6+)

На экскурсии вы познакомитесь с историей и культурой сибирских татар, побываете в Ембаевском сельском музее, расположенном в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX в. В фондах музея хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики.

Здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, отражающие историю и культуру татарского народа. Прежде всего, это рукопись "Мэсалэ" нач. XIX в., учебники на арабском языке, метрические книги с. Ембаево нач. XX в., национальная одежда (головные уборы, обувь). Экскурсантов ждет чаепитие с дегустацией национальных блюд.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул.Советская, 63).

Предварительная запись по телефону +7(3452)45-35-90, +7 929-266-73-72

Когда: 15 февраля в 10:30

Где: старт экскурсии от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул.Советская, 63)

Стоимость: 650 рублей (обязательно бронирование, количество мест ограничено)

Автобусная экскурсия "По литературным местам Тюмени" ко дню памяти А.С. Пушкина (6+)

Экскурсанты узнают о знаменитых писателях, которые когда-то побывали в нашем городе, о писателях-земляках, о современных литераторах и журналистах, о том, сколько улиц в городе носят "литературные" имена. Также увидят литературную карту города, иллюстрации к произведениям Александра Дюма, Астрид Линдгрен, Конан Дойля, Уильяма Шекспира, Михаил Булгакова на литературном бульваре.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2).

Предварительная запись по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7 929-266-73-72

Когда: 15 февраля в 14:00

Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2)

Стоимость: 350 рублей – 1 этаж, 450 рублей – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж (обязательно бронирование, количество мест ограничено)

Мастер-класс в Fitberri "BEAST FLOW" (18+)

Когда пилатес уже освоен, интервальные тренировки надоели, а занятия в зале хочется заменить чем-то необычным, на помощь приходит Beast Flow.

Разбираемся, что это за зверь и почему "краб", "обезьяна" и другие животные помогут прокачать мышцы .

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Будьте готовы удивиться своим возможностям и влюбиться в это направление раз и навсегда.

Тренер нового направления: Екатерина Артемова @trener_artemova

Пробуди своего внутреннего зверя! Запишись по тел.:+7(982) 909 66 66

Когда: 15 февраля в 15:00

Где: фитнес-центр Fitberri (ул.30 лет победы 52а)

Стоимость: вход свободный, необходима запись

Продолжение и подробности можно найти здесь.