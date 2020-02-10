Офтальмологический диспансер приглашает тюменцев в Школу глаукомы

Фото с сайта Областного офтальмологического диспансера

Областной офтальмологический диспансер ежемесячно проводит для пациентов Школы здоровья – встречи, во время которых участники обсуждают различные проблемы со зрением, узнают о мерах профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения глазных заболеваний.

Ближайшее занятие состоится 14 февраля и будет посвящено глаукоме. Встреча пройдет по адресу: ул. Холодильная, 118, корпус 1, пятый этаж, конференц-зал. Начало в 15:00. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется, сообщили в пресс-службе учреждения.

Глаукома характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня. Со временем такие заболевания могут привести к слепоте. При значительной распространенности болезни (боле 100 млн. человек по всему миру), лишь половина больных замечает изменения в зрительном восприятии, так как они происходят медленно и постепенно. Именно поэтому столь важно знать о проявлении глаукомы.

Особое внимание зрению стоит уделить людям старше 40 лет, так как вероятность появления глаукомы с возрастом увеличивается. Рекомендуется регулярно проходить обследование с обязательным измерением глазного давления не реже раза в 1-2 года, а людям, сталкивающимся с факторами риска развития заболевания – каждый год.

К группе риска относятся родственники больных глаукомой, так как имеется генетическая предрасположенность, больные атеросклерозом, тяжелой диабетической ретинопатией, перенесшие глазные травмы, имеет значение расовая принадлежность. Стать причиной глаукомы может длительное применение стероидов. Также риск заболевания повышаются у людей, страдающих близорукостью или дальнозоркостью.

Помимо глаукомы, специалисты Областного офтальмологического диспансера организуют встречи, посвященные миопии (близорукости) и возрастной макулярной дегенерации сетчатки.

Подробнее о Школах здоровья можно узнать у операторов единого контакт-центра диспансера, по телефону: +7 (3452) 50-37-44, на официальном сайте: oofd72.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях.