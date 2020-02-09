Тюменцы отправят открытки постояльцам "Градостроителя"

Фото - https://vk.com/visittyumen

Поддержать россиян и граждан СНГ, прибывших на карантин из Китая, могут жители и гости Тюмени, подписав открытку. Доброе слово, теплый совет, интересные рекомендации – это лишь малое, что может сделать каждый для людей, оказавшихся в сложной ситуации, уверены организаторы.

Оставить пожелания на открытках с изображениями Тюменской области от VisitTyumen можно в нескольких точках города: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), Контора пароходства (ул. 25-го Октября, 23А), студцентр (ул.Семакова, 21). Там всех желающих встретят администраторы, раздадут открытки и заберут их подписанными обратно, чтобы отправить в санаторий "Градостроитель".

Акция продлится до 10 февраля. В понедельник в 15:00 символичные подарки отправятся адресатам, сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.