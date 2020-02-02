В Тюменской области расширяют применение технологии социальных контрактов

Технологии социальных контрактов помогают оказывать помощь жителям Тюменской области в вопросе снижения уровня бедности. То есть когда люди готовы работать, чтобы лучше жить, то органы региональной власти помогают им в этом.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, для достижения целей, установленных Указом президента Российской Федерации по снижению уровня бедности, разработан единый региональный план мероприятий с участием всех заинтересованных федеральных и региональных структур. В 2020 году подобные программы будут разработаны и в муниципалитетах.

Технология социальных контрактов используется в Тюменской области с 2006 года и направлена на повышение уровня доходов малоимущих семей при их непосредственном трудовом участии. В 2019 году было заключено около 350 социальных контрактов, из них в 90% случаях семьи занялись развитием личных подсобных хозяйств, остальные — организовали

предпринимательскую деятельность.

Также в прошлом году для пилотных площадок в Абатском и Казанском муниципальных районах ввели дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячной выплаты на основании социального контракта. Единовременная выплата была предусмотрена для оплаты профессионального обучения участника программы, ежемесячная выплата - чтобы обеспечить первоочередные нужды гражданина и его семьи на период такого получения им профессии.

Опыт оказался удачным, поэтому с 2020 года такая поддержка будет распространена на все муниципальные районы и городские округа Тюменской области.