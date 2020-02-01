Тюменские предприниматели обсуждают инициативу о легализации фудшеринга

Тюменцы обсуждают предложение Госдумы узаконить фудшеринг. Проект предусматривает освобождение от налогов безвозмездной передачи продуктов, которые еще пригодны для употребления.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому магазины смогут отдавать нереализованную продукцию на благотворительность. Если идею поддержат, то нужно будет внести поправки и в Налоговый кодекс, чтобы облегчить налоговое регулирование такой передачи.

Сейчас предприниматели, которые хотят отдать продукты с неистекшим сроком годности, натыкаются на бюрократические тонкости: за благотворительную передачу товара бизнесмены обязаны заплатить 40% налога на прибыль и НДС. Дешевле - выкинуть продукты на свалку и заплатить за них как за мусор, пишет "Тюменская область сегодня".

"Наш магазин находится в частном секторе. К нам обращаются местные жители, которые держат домашних животных и ведут хозяйство, с просьбой отдать или продать за небольшие деньги просроченный товар. Но мы обязаны всю просрочку утилизировать в мусорный бак. Конечно, нам проще это фермеру отдать, он скормит животным. Да и за вывоз мусора хозяевам меньше платить придется. Но так делать нельзя, - комментирует продавец объекта сетевой торговли Ирина Трусова

Законопроект, который разработали депутаты Госдумы, касается не просроченной продукции, а продукции с истекающим сроком годности, которая пригодна для употребления без вреда для здоровья.

Предпринимательница из Ялуторовска Галина Вихрева считает, что при реализации инициативы следует предусмотреть и возможные спорные моменты. "Надо сделать так, чтобы не получилось ситуации: человек получил продукты бесплатно, а потом принес их и сказал – вы мне продали товар с истекшим сроком годности. Доказывай потом, что именно эту банку консервов, например, ты не продал, а передал безвозмездно. Вот все детали должны быть прописаны", - отметила владелица магазинов.