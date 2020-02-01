Малыши от года могут посещать детский сад в Тюменском районе

Детский сал в селе Каменка первым в Тюменском районе открыл группу для малышей от года до полутора лет. Для этого в помещении ясли провели капитальный ремонт, установили мебель и завезли игрушки, соответствующие этому возрасту.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, детский сад является структурным подразделением Каменской средней школы. Здесь уже функционирует группа для детей от двух до трех лет. В сентябре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта по содействию занятости женщин здесь решили устроить ясли для малышей от года до двух.

Сегодня группу посещают 13 малышей. Они уже адаптировались, для детей все безопасно и удобно. Директор Каменской школы Татьяна Потапова отметила, что в феврале воспитанниками яслей станут еще пять малышей до полутора лет.

"Столь ранний возраст требует немного иного распорядка дня и питания. Пришлось оборудовать перегородку между двумя подгруппами в спальной комнате, поскольку совсем маленьким положено спать два раза в день. Ждет малышей и специальное меню, а также два воспитателя и два помощника воспитателя. Завершается оборудование специальной прогулочной веранды со спальными местами на свежем воздухе, колясками, игрушками и малыми

архитектурными формами", - рассказала руководитель учреждения.

Всего группа рассчитана на 25 детей, поэтому готова еще принимать детей из Каменки и близлежащих населенных пунктов.

Отметим, в Тюменском районе детские сады посещают более 520 детей в возрасте от двух до трех лет. 26 групп для детей раннего дошкольного возраста работают в Боровском, Каскаринском, Богандинском, Борковском, Кулаковском, Переваловском, Каменском, Новотарманском, Наримановском, Успенском, Созоновском и Чикчинском детских садах.