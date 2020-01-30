"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Линды

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты концерт Линды (18+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет шанс выиграть билеты на концерт, который пройдет 13 февраля в 20:00 в ресторане "Максимилианс".

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 12 февраля.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Линда – самая загадочная и необычная певица российской эстрады. Главной целью ее творчества всегда было желание объединять людей с похожим мировосприятием через стихию музыки, слова, ощущения жизни. В этом феврале тюменцев ждут новые песни и известные хиты в исполнении самой неординарной певицы 90-х.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.