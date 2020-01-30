Тюменцам расскажут о совместных проектах ученых и художников

В Школе перспективных исследований 3 февраля пройдет открытая лекция искусствоведа Ирины Актугановой "Новая антропология: умножение сложности".

Особую роль в диалоге между естественно-научными и гуманитарными сферами играют современные художники. Искусство за последние 30 лет наработало немало инструментария для междисциплинарной работы: гибридные формы сайнс-арта и медиаарта, рефлексии в пограничных зонах между наукой и искусством. Соединение науки и искусства необходимо для развития как самого искусства, так и науки.

На примере проекта "Новая антропология", реализованного Санкт-Петербургским Техно-Арт-Центром и Институтом физиологии РАН им И.П. Павлова, лектор расскажет о том, как в процессе творческого и равноправного сотрудничества художников и ученых зарождается новое качество и новые типы сложности.

Ирина Актуганова — искусствовед, культуртрегер, музейный проектировщик, основатель и директор "Галереи 21" и "Кибер-Фемин-Клуба". Куратор проектов в области технологического искусства и Art & Science, проектирования музеев науки.

Место проведения: ул. 8 Марта, 2/1, аудитория 501. Начало в 19.10.