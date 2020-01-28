Тюменцы могут выиграть до полумиллиона рублей на конкурсе "Родные города"

В этот четверг, 30 января, в мультицентре "Контора пароходства" состоится презентация грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Начало мероприятия в 14 часов.

Главная цель конкурса — повышение качества жизни в регионах деятельности компании, поддержка лучших социальных проектов, инициаторами которых выступают сами жители. Тюменцы могут получить грант на реализацию идеи в пяти номинациях: комфортная среда, культура, образование, спорт, экология.

Приоритет будет отдан проектам, которые предусматривают использование современных цифровых технологий (разработка цифровых платформ социальной направленности, создание приложений и сервисов для мобильных устройств и т.п.), а также активное вовлечение благополучателей и местного сообщества.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2020 года на сайте проекта.

На открытой встрече организаторы расскажут о том, как правильно оформить документацию и отправить заявку на конкурс, а представители департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени — как придумать идею для проекта и собрать команду единомышленников.

Конкурс проводится в России уже восемь лет, в Тюмени "Газпромнефть-Ямал" поддерживает инициативы горожан второй год подряд. Авторы самых интересных и перспективных проектов получат от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи, а также экспертную поддержку компании: для победителей конкурса будут проведены мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.