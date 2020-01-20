Межрегиональный турнир по дзюдо в Тюмени посвятят Фариде Гориновой

XI межрегиональный турнир по дзюдо памяти Ф. Ф. Гориновой пройдет 23 февраля в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Заявки на участие принимаются до 18 февраля на электронный адрес: zayavka.judo72@mail.ru.

В турнире смогут принять участие юноши и девушки 2003-2005 годов рождения в 17 весовых категориях. Организатором выступает спортивная школа "Центр дзюдо", в котором Фарида Горинова работала директором с 2003 по 2009 годы. Именно в период ее руководства учреждение получило статус школы олимпийского резерва и становилось неоднократным победителем конкурсов на лучшую постановку учебно-тренировочной работы. Фарида Фаисовна ушла из жизни 23 августа 2009 года, ей был 51 год, пишет "Тюменская область сегодня".

Турнир проводится ежегодно, в 2019 году он собрал более 400 спортсменов из 12 регионов страны.