Тюменцам напоминают, как утилизировать елки

Тюменцы начали массово выносить новогодние ели на контейнерные площадки. Машины по подбору крупногабаритных отходов работают в соответствии с графиком.
Региональный оператор напоминает, что деревья стоит аккуратно размещать возле баков на действующих площадках. Попытка поместить елку в баке приведет к его преждевременному заполнению, а также может стать причиной поломки. Желательно убедиться, чтобы на дереве не осталось новогодних украшений.
Контроль за чистотой контейнерных площадок осуществляют специальные службы качества регионального оператора. Для удобства жителей области ежедневно с 7 до 22 часов работает горячая линия ООО "ТЭО" – 8-800-250-73-26.
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