На реке Туре появились сказочные снежинки

Тюменская "Фабрика волшебства" продолжает творить чудеса. Недавно на реке Туре появились огромные сказочные снежинки. Мероприятие прошло под названием зимний арт-пикник "Орден Туры".

Волшебство случилось благодаря воспитанникам и педагогам детской художественной школы им. А.П. Митинского, которые вышли на лед и изобразили большие снежинки самых разных конфигураций.

Тюменцев и гостей города приглашают обязательно посетить Мост влюбленных и с высоты посмотреть на зимнее волшебство. Организаторы советуют планировать посещение вечером, чтобы в полной мере насладиться сказкой.