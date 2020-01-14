На реке Туре появились сказочные снежинки

Тюменская "Фабрика волшебства" продолжает творить чудеса. Недавно на реке Туре появились огромные сказочные снежинки. Мероприятие прошло под названием зимний арт-пикник "Орден Туры".
Волшебство случилось благодаря воспитанникам и педагогам детской художественной школы им. А.П. Митинского, которые вышли на лед и изобразили большие снежинки самых разных конфигураций.
Тюменцев и гостей города приглашают обязательно посетить Мост влюбленных и с высоты посмотреть на зимнее волшебство. Организаторы советуют планировать посещение вечером, чтобы в полной мере насладиться сказкой.
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