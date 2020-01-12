В Тюмени пройдет бесплатный мастер-класс по публичным выступлениям

Фото из группы "Посети на Ванцетти" ВКонтакте

Бесплатный мастер-класс по публичным выступлениям пройдет 19 января в 12:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Экспертом выступит создатель и ведущий "Спикер клуба" Александр Друганов.

На мастер-классе всем желающим расскажут, как побороть страх выступлений на публике, как удерживать внимание слушателей, теория будет переплетаться с практическими упражнениями, пишет "Мой портал".

"Особенность нашего метода в том, что мы меняем фокус внимания начинающего спикера с волнения на подготовку темы, на важность темы, о которой он будет рассказывать своим слушателям. Когда у выступающего это начинает получаться, то становится гораздо проще и интереснее выходить на публику", — отметил Александр Друганов.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию в группе https://vk.com/coworking_tmn.