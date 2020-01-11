Готовится к открытию новый корпус детского сада в Ишиме

Открытие нового корпуса детского сада "Ёлочка" в Ишиме запланировано на март 2020 года. Учреждение сможет принять 150 детей.

Здание построили на месте двух старых корпусов, построенных еще в 1937 году. По словам главы города Ишима Федора Шишкина, они давно выработали полезный ресурс, устарели морально и физически. Их снесли, а на их месте решили построить новый современный детский сад, пишет ИА "Тюменская линия".

"Такое поручение дал бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время рабочего визита в Ишим. Действующий губернатор Александр Моор поддержал решение, из областного бюджета было выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации и строительство. Новый корпус позволит не только создать дополнительные места, он будет современным, функциональным и украсит центр города", - прокомментировал Фёдор Шишкин.

Сдача объекта в эксплуатацию является одним из самых ожидаемых событий весны 2020 года для ишимцев, отметили в пресс-службе администрации города.